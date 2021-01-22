Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ocak 2021

22 Ocak 2021 18:16
Erdoğan: Çin'den onay çıktı, aşının 10 milyon dozluk ikinci partisi hafta sonuna kadar gelebilir
İstinaf, Osman Kavala da dahil 9 kişi hakkındaki beraat kararını bozdu
Çavuşoğlu: Türkiye sözünü yerine getirir, AB de sözünü tutmalı
HSK, 9 hâkim ve savcıyı ‘FETÖ bağlantısı’ gerekçesiyle meslekten çıkardı
Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame: 6 yıla kadar hapsi isteniyor
Tarım ve Orman Bakanlığı: İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir genelgemiz söz konusu değil
İmamoğlu: Tarım Bakanlığı İBB'yi kastetmediğini ifade etti, sorun çözüldü
AKP'den yasa teklifi: Askerliğini yapmayan vekiller dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler
Bakan Gül'den Berberoğlu açıklaması: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması hukukun gereğidir
Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı
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