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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ocak 2021

22 Ocak 2021 18:16

Erdoğan: Çin'den onay çıktı, aşının 10 milyon dozluk ikinci partisi hafta sonuna kadar gelebilir

İstinaf, Osman Kavala da dahil 9 kişi hakkındaki beraat kararını bozdu

Çavuşoğlu: Türkiye sözünü yerine getirir, AB de sözünü tutmalı

HSK, 9 hâkim ve savcıyı ‘FETÖ bağlantısı’ gerekçesiyle meslekten çıkardı

Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame: 6 yıla kadar hapsi isteniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı: İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir genelgemiz söz konusu değil

İmamoğlu: Tarım Bakanlığı İBB'yi kastetmediğini ifade etti, sorun çözüldü

AKP'den yasa teklifi: Askerliğini yapmayan vekiller dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler

Bakan Gül'den Berberoğlu açıklaması: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması hukukun gereğidir

Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Selahattin Demirtaş'ın annesine çirkin sözler sosyal medyada tepki topladı...

Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul'dan Porsche'nin satış danışmanlarına 'acemi şoför'...

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