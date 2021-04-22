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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Nisan 2021

22 Nisan 2021 18:40

Kripto para borsası Thodex hakkında soruşturma başlatıldı

Thodex'in kurucusu Özer'den açıklama: Yurt dışına yatırımcılarla konuşmak için çıktım; ortadan kaybolduğum iddiası asılsız

MASAK, Thodex'in hesaplarını bloke etti

Erdoğan'dan '1915' açıklaması: İftiraya arka çıkanlara karşı hakikati savunmayı sürdüreceğiz

Koca: Çok yakında Sputnik V aşısı da devreye girecek

Bildiri soruşturmasında emekli 5 amiral ve bir tuğgeneral savcılığa sevk edildi

Bahçeli’den “23 Nisan” mesajı: TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin ebedi güvencesidir

Rusya, cuma günü itibariyle Ukrayna sınırındaki askerlerini çekmeye başlayacağını açıkladı

Soylu paylaşımında ‘kadın cinayetleri’ demedi: İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra 'hayatını kaybeden' kadın sayısı yüzde 26 azaldı

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