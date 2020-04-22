22 Nisan 2020 19:59
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Nisan 2020
-Türkiye’de 3083 yeni vaka tespit edilirken, 117 kişi Koronavirüs’ten hayatını kaybetti
-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
-İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'da mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-16.30 şeklinde uygulanacak
-Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs için 'WhatsApp Danışma Hattı'
-YÖK: Üniversite hastanelerinde 7 bin 11 Korona hastası şifaya kavuştu
-Britanya Sağlık Bakanı: Koronavirüs'te pik noktasına ulaştık
-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1 puan faiz indirdi
-Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar 7 TL'yi gördü
-Benzine 31 kuruş, motorine 41 kuruş indirim
-CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
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