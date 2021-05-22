Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Mayıs 2021

Erdoğan: İki devletli çözümü reddetmek KKTC'nin bağımsızlığını reddetmektir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Haziran ayında 20 yaş üstü herkes aşılanacak

Bakan Adil Karaismailoğlu: Haziran itibarıyla Kanal İstanbul’a başlayacağız, 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz

Süleyman Soylu ve Sedat Peker arasında aracı oldukları iddia edilen Özışık kardeşlerin evlerine polis baskını!

Bülent Arınç'tan "Sedat Peker" yorumu: İddialar araştırılmalı, yargı gereğini yapmalı

AA, bakanlara "Ak Parti Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabir hakkında suç duyurusunda bulundu

"AK Parti, Soylu'dan daha mı küçük" sorusu sonrası AA muhabiri: Bedeli ne olursa olsun ödeyeceğim

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Ekim’e kadar toplum bağışıklığını sağlamış oluruz

Milyonları ilgilendiriyor: Matrah artışı ve sicil affı Meclis’te

YouTube, 1 Haziran'dan sonra tüm videolara reklam koyacak