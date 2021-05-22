T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Mayıs 2021

22 Mayıs 2021 17:50

Erdoğan: İki devletli çözümü reddetmek KKTC'nin bağımsızlığını reddetmektir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Haziran ayında 20 yaş üstü herkes aşılanacak

Bakan Adil Karaismailoğlu: Haziran itibarıyla Kanal İstanbul’a başlayacağız, 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz

Süleyman Soylu ve Sedat Peker arasında aracı oldukları iddia edilen Özışık kardeşlerin evlerine polis baskını!

Bülent Arınç'tan "Sedat Peker" yorumu: İddialar araştırılmalı, yargı gereğini yapmalı

AA, bakanlara "Ak Parti Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabir hakkında suç duyurusunda bulundu

"AK Parti, Soylu'dan daha mı küçük" sorusu sonrası AA muhabiri: Bedeli ne olursa olsun ödeyeceğim

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Ekim’e kadar toplum bağışıklığını sağlamış oluruz

Milyonları ilgilendiriyor: Matrah artışı ve sicil affı Meclis’te

YouTube, 1 Haziran'dan sonra tüm videolara reklam koyacak

gündemekonomipiyasalarerdoğansüleyman soyluakpsoylu hakkında iddalarsedat pekeryoutubebülent arınçsağlık bakanıfahrettin kocakoronavirüssalgınaşı22 mayıs 2021

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Temmuz 2021

Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Acun Ilıcalı'dan Koronavirüs aşısı mesajı

Kazada yaralanan sürücü ambulansa binmekte direndi, kaybolan 15 bin dolarını aradı

Ömer Halisdemir'in hayatını anlatan belgeselin ilk gösterimi Atlas Sineması'nda

Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak Devlet Bahçeli videosu

Sıcaktan bunaldı, kamyonu havuza çevirdi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24