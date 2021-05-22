Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Mayıs 2021

22 Mayıs 2021 17:50
Erdoğan: İki devletli çözümü reddetmek KKTC'nin bağımsızlığını reddetmektir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Haziran ayında 20 yaş üstü herkes aşılanacak
Bakan Adil Karaismailoğlu: Haziran itibarıyla Kanal İstanbul’a başlayacağız, 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz
Süleyman Soylu ve Sedat Peker arasında aracı oldukları iddia edilen Özışık kardeşlerin evlerine polis baskını!
Bülent Arınç'tan "Sedat Peker" yorumu: İddialar araştırılmalı, yargı gereğini yapmalı
AA, bakanlara "Ak Parti Soylu'dan daha mı küçük?" diye soran muhabir hakkında suç duyurusunda bulundu
"AK Parti, Soylu'dan daha mı küçük" sorusu sonrası AA muhabiri: Bedeli ne olursa olsun ödeyeceğim
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Ekim’e kadar toplum bağışıklığını sağlamış oluruz
Milyonları ilgilendiriyor: Matrah artışı ve sicil affı Meclis’te
YouTube, 1 Haziran'dan sonra tüm videolara reklam koyacak
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