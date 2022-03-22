T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Mart 2022

22 Mart 2022 18:04

Kılıçdaroğlu'ndan "Furkan Vakfı" çıkışı: Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar

Bahçeli'den Furkan Vakfı'na müdahale açıklaması: Adana’da görev yapan polislerimizi tertemiz alınlarından öpüyorum

Furkan Vakfı kurucusu Kuytul: Tahrik edenin Allah belasını versin

Bakan Bilgin'den asgari ücrete ek zam açıklaması: Tartışmaları anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık

Ankara'da karakolda darp iddiası: "Kimi arkadaşım bilincini kaybetti, kimi kan kustu, kardeşimin soluk borusu kaydı"

Gezi davasında savcılık skandalı: 7 ay tutuklu kalan Aksakoğlu'nun iddia edilen eylemi yapmadığını açığa çıkartan ses kayıtları gizlenmiş

Biden: Moskova'nın açıklamaları; Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah kullanmayı düşündüğüne dair bir sinyal

Kavcıoğlu: Yurt dışındaki vatandaşların tasarruflarının yüzde 10'u bile bizim için önemli bir kaynak

AYM’den dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel'in başvurusuna ret

Hakkari Yüksekova'da kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis tutuklandı

gündemhaberler

Diğer Videolar

CHP'li Özel'den Soma açıklaması: Acıları üzerinden birbirine bağlı olan bizler, senden hesap soracağız

Akşener'in dinlediği esnaf: Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Yazık değil mi?

İsrail güçlerinin öldürdüğü gazeteci Akleh son yolculuğuna uğurlandı

Niğdeli esnaf: Biz simidi 4 liraya satarken utanıyoruz artık

Bakan Varank: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attık

Davutoğlu'nun dinlediği vatandaş: Yok etti bizi, ekmek 3 lira oldu, vallahi olmuyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24