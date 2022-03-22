Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Mart 2022

22 Mart 2022 18:04
Kılıçdaroğlu'ndan "Furkan Vakfı" çıkışı: Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar
Bahçeli'den Furkan Vakfı'na müdahale açıklaması: Adana’da görev yapan polislerimizi tertemiz alınlarından öpüyorum
Furkan Vakfı kurucusu Kuytul: Tahrik edenin Allah belasını versin
Bakan Bilgin'den asgari ücrete ek zam açıklaması: Tartışmaları anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
Ankara'da karakolda darp iddiası: "Kimi arkadaşım bilincini kaybetti, kimi kan kustu, kardeşimin soluk borusu kaydı"
Gezi davasında savcılık skandalı: 7 ay tutuklu kalan Aksakoğlu'nun iddia edilen eylemi yapmadığını açığa çıkartan ses kayıtları gizlenmiş
Biden: Moskova'nın açıklamaları; Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah kullanmayı düşündüğüne dair bir sinyal
Kavcıoğlu: Yurt dışındaki vatandaşların tasarruflarının yüzde 10'u bile bizim için önemli bir kaynak
AYM’den dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel'in başvurusuna ret
Hakkari Yüksekova'da kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis tutuklandı
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