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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Mart 2020

22 Mart 2020 18:29

-Koronavirüs'te bugün | Dünya genelinde vaka sayısı 300 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bine ulaştı

-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ceyhan: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz

-Anadolu Adliyesi'nde çalışan katipte Koronavirüs tespit edildi, mahkemeler kapatıldı

-Sağlık çalışanları Marmaray, Başkentray ve İzban'ı ücretsiz kullanacak

-Boğaziçi Üniversitesi mezunları: 200 bin Koronavirüs test kiti ihraç ettik

-Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs aşısı için tarih verdi: En erken 1 yılı bulacak

-İspanya'da OHAL 15 gün daha uzatıldı

-İstanbul trafiğinde tarihi gün; yoğunluk sadece yüzde 1!

-Almanya'dan gelip karantina kuralına uymayan çifte 6 bin 300 lira para cezası

-Bugün Dünya Su Günü; Dünya nüfusunun yüzde 25'i bir su krizinin eşiğinde

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