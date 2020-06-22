Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Haziran 2020

22 Haziran 2020 18:39
'Savunma Yürüyor' eylemi yapan baro başkanları Ankara'ya girişte polis tarafından durduruldu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Yürümek haktır; baro başkanlarına izin verilmeli
Adalet Bakanı’ndan yürüyüşe ilişkin: Savunmayı geriye götürecek bir çalışmaya destek vermeyiz
Anıtkabir'i ziyaret eden baro başkanları da yürüyüşe katıldı; "Anıtkabir'de buluşmayı planlamıştık"
Bahçeli: Süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır
Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi hızlanmaya devam ediyor
Beyaz Saray: Başkan Trump 'testleri yavaşlatma talimatı verdim' derken şaka yapıyordu
Ekşi Sözlük'teki 'Emine Erdoğan'ın çantası' ve 'Bilal'e anlatır gibi' başlıkları mahkeme kararıyla engellendi
Tüketici güven endeksi haziran ayında yüzde 5.2 artarak 62,6'ya yükseldi
Sibirya'da rekor sıcaklık: 38 derece
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