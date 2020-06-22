T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Haziran 2020

22 Haziran 2020 18:39

'Savunma Yürüyor' eylemi yapan baro başkanları Ankara'ya girişte polis tarafından durduruldu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Yürümek haktır; baro başkanlarına izin verilmeli

Adalet Bakanı’ndan yürüyüşe ilişkin: Savunmayı geriye götürecek bir çalışmaya destek vermeyiz

Anıtkabir'i ziyaret eden baro başkanları da yürüyüşe katıldı; "Anıtkabir'de buluşmayı planlamıştık"

Bahçeli: Süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır

Dünya Sağlık Örgütü: Pandemi hızlanmaya devam ediyor

Beyaz Saray: Başkan Trump 'testleri yavaşlatma talimatı verdim' derken şaka yapıyordu

Ekşi Sözlük'teki 'Emine Erdoğan'ın çantası' ve 'Bilal'e anlatır gibi' başlıkları mahkeme kararıyla engellendi

Tüketici güven endeksi haziran ayında yüzde 5.2 artarak 62,6'ya yükseldi

Sibirya'da rekor sıcaklık: 38 derece

ETİKETLER

güündemekonomisiyasetadalet bakanıbaro başkanlarıankaraanıtkabir22 haziran 2020dünya sağlık örgütübeyaz saraytrumpsibiryasibirya'da rekor sıcaklıkekşi sözlükbarolar birliği başkanı feyzioğlubahçeli

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Ağustos 2020

Murat Boz'un acı günü

Lübnan'ın kalbi Beyrut'taki patlamanın net görüntüleri

“Üç kadın, bir devlet, bir de hain dış güçler”: Belarus’un seçimi

Kendisini maske takması konusunda uyaran kadın çalışana yumruk attı!

"Akşener kilit lider oldu"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Beyrut'taki patlama sırasında kilisede ayin yapan papazın o anları gündem...

Kadın polisten kadına şiddet; 4 polis tuttu, o saçını çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doların ateşi sönmüyor; kur 7,30'u geçti!...

Reuters, Ankara'da hastanelere gönderilen Koronavirüs belgesine ulaştı: Yoğun bakım ünitesindeki...

Dolar 7.20’leri de gördü: Dövizdeki tırmanışı durdurmak için Ankara'nın 3...

Kapalıçarşı kuyumcuları altına ilişkin yıl sonu tahminini açıkladı...

Türk Lirası erimeye devam ediyor, dolar kuru tüm zamanların en...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Beyrut'taki patlama sırasında kilisede ayin yapan papazın o anları gündem...

Kadın polisten kadına şiddet; 4 polis tuttu, o saçını çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24