Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Eylül 2021

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye barışı dostlarımızla getireceğiz

Erdoğan: ABD Afganistan'da 20 yıldır neden var, önce bunun cevabını kendisine vermeli

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: Kurucu Faruk Fatih Özer'e yardım ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması taahhüdünün altından 3 milyar dolarlık kredi paketi çıktı

AKP Grup Başkanı Bostancı'dan Paris İklim Anlaşması açıklaması: İmzalarımız tamamlandı; muhalefetle de görüşeceğiz

Kremlin'den Erdoğan'ın 'Kırım' açıklamasına yanıt: Rusya’ya ziyaretin hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde dile getirilmesinden üzüntü duyuyoruz

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu: 15 euro

Veyis Ateş'ten 3 ay sonra açıklama: "Suç duyurusu nerede" diye soruyorlar, sizi buna tanık etmekten men ediyorum, değmezsiniz

Metin Lokumcu davasında, sanık polislerin davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine itirazı reddedildi

Bolu Valisi'nden sığınmacılara: Grup halinde dolaşmayın, akşam 9'dan sonra evde olun, aşırı baharatlar kullanarak komşuları rahatsız etmeyin