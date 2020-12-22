Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Aralık 2020

AİHM Büyük Daire, Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi gerektiğine hükmetti

Bakan Koca: Mutasyon beklenen bir durumdur

Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok

Saray'da ağırlanan Iraklı vali ülkesine döndü, Türkiye için "işgalci" dedi!

400 dolardan yaklaşık 300 dolara: Asgari ücret 10 yılda 100 dolar eridi

Kılıçdaroğlu'ndan İrfan Fidan tepkisi: Oy veren 107 kişiye söylüyorum, siz sarayın militanısınız!

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı: Ağır iş kolu için 2792, orta iş kolu için 2507, hafif iş kolu için 2339 lira

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'çıplak arama' paylaşımları hakkında re'sen soruşturma başlattı

Tarım Kredi Genel Müdürü: 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit ettik

2020 “Altın Ayak Ödülü” Ronaldo’nun