Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Aralık 2020

22 Aralık 2020 18:45
AİHM Büyük Daire, Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi gerektiğine hükmetti
Bakan Koca: Mutasyon beklenen bir durumdur
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok
Saray'da ağırlanan Iraklı vali ülkesine döndü, Türkiye için "işgalci" dedi!
400 dolardan yaklaşık 300 dolara: Asgari ücret 10 yılda 100 dolar eridi
Kılıçdaroğlu'ndan İrfan Fidan tepkisi: Oy veren 107 kişiye söylüyorum, siz sarayın militanısınız!
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı: Ağır iş kolu için 2792, orta iş kolu için 2507, hafif iş kolu için 2339 lira
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'çıplak arama' paylaşımları hakkında re'sen soruşturma başlattı
Tarım Kredi Genel Müdürü: 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit ettik
2020 “Altın Ayak Ödülü” Ronaldo’nun
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