Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ağustos 2020

22 Ağustos 2020 17:53
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidir
Süleyman Soylu: Fay Yasası için bir çalışma ekibi oluşturduk
Davutoğlu: Kürtlerin özgür ve eşit hissetmediği bir Türkiye’de hiçbirimiz huzurlu olamayız
Enerji Bakanı Dönmez: Yapılan doğalgaz keşfi ile ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz
Kararnamesi çıktı: Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek
DSÖ: Koronavirüs pandemisini 2 yıl içinde bitireceğimizi umuyoruz
Eski Britanya baş bilim danışmanı: Koronavirüs sonsuza dek bizimle olacak
Dünya bu yılki doğal kaynaklarının tümünü bugün tüketti
Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek
İkinci el cep telefonuna ambalaj, garanti ve kullanım klavuzu şartı geliyor
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