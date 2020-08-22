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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ağustos 2020

22 Ağustos 2020 17:53

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidir

Süleyman Soylu: Fay Yasası için bir çalışma ekibi oluşturduk

Davutoğlu: Kürtlerin özgür ve eşit hissetmediği bir Türkiye’de hiçbirimiz huzurlu olamayız

Enerji Bakanı Dönmez: Yapılan doğalgaz keşfi ile ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz

Kararnamesi çıktı: Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek

DSÖ: Koronavirüs pandemisini 2 yıl içinde bitireceğimizi umuyoruz

Eski Britanya baş bilim danışmanı: Koronavirüs sonsuza dek bizimle olacak

Dünya bu yılki doğal kaynaklarının tümünü bugün tüketti

Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek

İkinci el cep telefonuna ambalaj, garanti ve kullanım klavuzu şartı geliyor

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