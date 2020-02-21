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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Şubat 2020

21 Şubat 2020 19:33

-Erdoğan ve Putin arasında İdlib görüşmesi: İdlib'deki tüm gelişmeleri tepeden tırnağa ele alacağız

-İddia: Türkiye Rus savaş uçaklarına hava sahasını kapattı

-Rusya'dan açıklama: Türkiye'den İdlib'e kilometrelerce uzunlukta askeri yığınak konvoyu gönderildi

-İran'da Koronavirüs salgını büyüyor: 13 yeni vaka daha tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti

-Çin'de tedavisi tamamlanan hastada yeniden Koronavirüs görüldü

-Henri Barkey: Osman Kavala ile bir kez bile telefonda görüşmedik

-Ceren Damar cinayeti davasında karar: Hasan İsmail Hikmet'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

-Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması: İran'dan gelen ve hastalık şüphesi bulunan yolcular ülkeye alınmıyor

-GSM operatörlerine depremin ardından yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle para cezası verildi

-Aile Bakanlığı 'filozof' Atakan için pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlamaya başladığını duyurdu

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bir bakışta bugüngündem özet

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