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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Ocak 2020

22 Ocak 2020 19:17

-YSK yenilendi; Topçu Kışlası’nın yapımına ilişkin iptal kararını bozan üç üyeden biri olan Ekrem Özübek de YSK’nin yeni üyesi oldu

-Akşener: İyileştirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan'ın adım atacağını düşünüyorum

-Karamollaoğlu: FETÖ ile mücadeleyi yürüten muhalefet değil iktidardır; bunu muhalefete yüklemenin bir mantığı olmaz

-Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabını sahneye taşıyan Jülide Kural: Konuşmaya, tartışmaya, anlamaya ihtiyacımız var

-Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

-Tarkan'dan 13 yıldır imar izni alamadığı arsaya ilişkin açıklama: Rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmadı

-Ehliyet yenileme süresi 2022'ye uzatıldı

-İstanbul'a kar geliyor

-Telegram'ın kurucusu: "iCloud artık resmi bir 'izleme silahı'"

-TEMA'nın kurucusu 'Toprak Dede' son yolculuğuna uğurlandı: "Bir kanadımız kırıldı"

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma...

Koronavirüs'ten korunmak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar...

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