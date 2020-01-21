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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ocak 2020

21 Ocak 2020 19:31

-Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı

-Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı

-Ekrem İmamoğlu: Muhatabım bakanlar değil, her gün bir başka bakan Kanal uzmanı oluyor

-Çavuşoğlu: Libya'da ateşkes sürecinde ilave güç gönderilmemesi telkinine uyacağız

-Katarlıların QNBFB’sinin borsada dikkati çeken yükselişi: 5 ayda 59 kat yükselmiş!

-YSK Başkanı Güven: Türkiye’nin yarısını bana düşman ettiler

-Davos, iklim krizi gündemiyle başladı; genç aktivistler konuşmacı oldu

-İGDAŞ'tan doğal gaz faturalarına taksit uygulaması

-Dünyanın alarmda olduğu ‘virüs’ için İstanbul Havalimanı’nda önlem

-Hayvanlara karşı suçlara 'hayvan polisi' geliyor

 

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