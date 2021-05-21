Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Mayıs 2021

Mahkeme başkanı muhalif kaldı; Gezi davasında oy çokluğu ile Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Erdoğan: Elimizdeki aşıları diğer ülkelerle paylaşmaya gayret ettik, yerli aşımızı, hazır olur olmaz tüm insanlığın istifadesine sunacağız

AKP, 15 maddelik torba teklifini Meclis'e sundu

Mescid-i Aksa çevresinde ateşkesi kutlayan Filistinlilere İsrail polisinden biber gazlı müdahale

Dışişleri'nden Mescid-i Aksa çevresindeki polis müdahalesine tepki: İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor

CHP'li Öztrak'tan Bakan Soylu'ya 'göstermelik soruşturma' tepkisi: Kurda kuzu emanet edilir mi?

İyi Parti'den Akşener ziyaretindeki gerilime ilişkin açıklama: Üzüldüğümüz şey, iktidarın ayakta kalabilmek adına ucuz provokatif taktiklere ihtiyaç duyması

Erdoğan: Fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosunun içinde yerini alacaktır

Kobani davası | Avukat Özdoğan'dan mahkeme heyetine: Bağımsız olduğunuza bizi ikna etmek zorundasınız

Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum