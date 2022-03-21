T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Mart 2022

21 Mart 2022 20:18

Gezi davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Çin'de 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü!

AKP Sözcüsü Çelik'ten Adana'daki görüntülerle ilgili açıklama: Orantısız güç kabul edilemez

Ukrayna lideri Zelenski: Görüşmeler başarısız olursa üçüncü bir dünya savaşı çıkar

Erdoğan: Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor

Bakan Nebati: Enflasyonla ilgili sıkıntımız var; merak etmeyin aşıyoruz, aşacağız

AKP Milletvekili Atalay, 'Adana işkencesi'ne ceza istedi: Emniyet Müdürü mü olur Vali mi olur bilemem...

Halk TV'den açıklama: Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollar ayrıldı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yargılandığı davada hakim salonu terk etti, avukatlar tutanak tuttu

gündemhaberler

Diğer Videolar

Muharrem İnce: Faiz lobisi falan palavra; Ukrayna’da bile enflasyon yüzde 14, Türkiye’de 90, bu Erdoğan farkı

“Suriye’ye dönsünler”: Söylemesi kolay yapması zor

CHP'li Bakan: İstanbul Sözleşmesi'nin 11.yılı oldu, biz 11 yıl öncesinden daha gerideyiz

Göç İdaresi Başkanlığı Genel Müdürü Ok: Geçici korumaya sahip kişilerin çalışma izni var,  gençlerimiz tarafından tercih edilmeyen işlerde çalışıyorlar

Sakarya'da zabıta aracında Afganistan bayrağı açan 3 kişi yakalandı

Bir ay önce "Sığınmacılar konusunda kontrolü kaçırdık" diyen İlber Ortaylı: Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24