Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Mart 2022

21 Mart 2022 20:18
Gezi davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Çin'de 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü!
AKP Sözcüsü Çelik'ten Adana'daki görüntülerle ilgili açıklama: Orantısız güç kabul edilemez
Ukrayna lideri Zelenski: Görüşmeler başarısız olursa üçüncü bir dünya savaşı çıkar
Erdoğan: Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor
Bakan Nebati: Enflasyonla ilgili sıkıntımız var; merak etmeyin aşıyoruz, aşacağız
AKP Milletvekili Atalay, 'Adana işkencesi'ne ceza istedi: Emniyet Müdürü mü olur Vali mi olur bilemem...
Halk TV'den açıklama: Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollar ayrıldı
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yargılandığı davada hakim salonu terk etti, avukatlar tutanak tuttu
© Tüm hakları saklıdır.