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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Mart 2021

21 Mart 2021 17:36

-Meclis'te gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı

-Gergerlioğlu'nun ifadesinden: "İfade ve ibadet özgürlüğüm ihlal edildi, darp edildim"

-Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'daki Nevruz alanına sokulmadı

-Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: MB, para politikası araçlarını etkin kullanmaya devam edecek

-TBMM Başkanı’ndan “Gergerlioğlu” açıklaması: Kimse, TBMM’yi hukuk dışı propagandanın parçası kılamaz

-Mithat Sancar: HDP budur, kapatmaya gücünüz mü yeter; kaybedeceksiniz!

-Demirtaş: HDP her koşulda bir çıkış yolu bulacak

-Sabah yazarı Övür: En az 6-7 bakanın değişmesi kaçınılmaz

-Cumhuriyet yazarı Bursalı: Ülke tarihinin en büyük gerici cephesinin inşasını seyrediyoruz

-Prof. İlber Ortaylı: İstanbul’un Tophane kıyısı rezalet

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den ikinci video: "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden...

Hadi Özışık: Aldığım bilgiye göre Sayın Erdoğan videoya çok sert...

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