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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Mart 2020

21 Mart 2020 19:31

- Sağlık Bakanlığı: 15 dakikada sonuç veren hızlı tanı kiti kullanılmaya başlandı

- İçişleri Bakanlığı'ndan Koronavirüs genelgesi: Berber, kuaför ve güzellik salonları kapatılacak

- Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Koronavirüs önlemi: Piknik ve mangal yapmak yasaklandı

- Türkiye 46 ülkeye daha uçuşunu durdurdu; böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 68'e çıktı

- İmamoğlu’ndan İstanbullulara Koronavirüs isyanı: İnsanlar akın akın dışarıda; bunu yapmayın!

- Fenerbahçe Basketbol takımı oyuncu ve çalışanlarında yeni tip Koronavirüs belirtileri ortaya çıktı

- ‘Evde kalın’ çağrılarına uymayanlar olunca bazı belediyeler çareyi bankları kaldırmakta buldu

- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Koronavirüs önlemi: 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım askıya alındı

- HDP eş genel başkanları: Koronavirüs salgını nedeniyle Newroz'u halkların dayanışma simgesi yapalım

- Koronavirüs nedeniyle geçici olarak kapanan İstanbul Modern, müzeyi evlere taşıdı

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