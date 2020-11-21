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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Kasım 2020

21 Kasım 2020 18:11

-Erdoğan'dan AB mesajı: Kendimizi Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa'yla kurmayı tasavvur ediyoruz

-Millî Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik en kısa sürede Azerbaycan'a gidecek

-Fahrettin Koca: Ağır Covid-19 hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı

-Prof. Mustafa Cankurtaran: Şehirlerarası ulaşım yasağı gelebilir, berberler yeniden kapanabilir

-Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY): İflas noktasına geldik, zaruri bir ara veriyoruz

-İstanbul Valiliği: 121 fırından sadece 12’si standartlara uyuyor

-Dünyada tespit edilen Covid-19 vakası sayısı 58 milyonu aştı

-Twitter, yemin gününde resmi başkanlık hesabının Biden'a verileceğini duyurdu

-Fitch: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın güvenilirlik sağlaması zaman alacak

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