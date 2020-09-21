Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Eylül 2020

-Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu; Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlatıldı

-Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Biz diyalogdan yanayız fakat oldubittiye de izin vermeyiz

-Berat Albayrak: Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak

-Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldıkları iddia edilmişti; hastane raporu doğruladı

-Türk Tabipleri Birliği: Salgında fırtına kapıda

-CHP'li Faik Öztrak: Sarayın bekçisi almış eline ipini, Türk Tabipleri Birliği’ni linç etmeye uğraşıyor

-Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Kısıtlama kararları alınacak

-Türk lirası eriyor, dolar 7.60 TL'nin üzerine yükseldi!

-İstanbul Halk Ekmek ürünlerine zam: Ekmek 75 kuruştan 1 liraya yükseldi

-İBB Şehir Tiyatroları 29 Eylül'de perde açacak