21 Eylül 2020 18:26
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Eylül 2020
-Erdoğan suç duyurusunda bulunmuştu; Yunan Dimokratia gazetesi hakkında soruşturma başlatıldı
-Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Biz diyalogdan yanayız fakat oldubittiye de izin vermeyiz
-Berat Albayrak: Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak
-Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldıkları iddia edilmişti; hastane raporu doğruladı
-Türk Tabipleri Birliği: Salgında fırtına kapıda
-CHP'li Faik Öztrak: Sarayın bekçisi almış eline ipini, Türk Tabipleri Birliği’ni linç etmeye uğraşıyor
-Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Kısıtlama kararları alınacak
-Türk lirası eriyor, dolar 7.60 TL'nin üzerine yükseldi!
-İstanbul Halk Ekmek ürünlerine zam: Ekmek 75 kuruştan 1 liraya yükseldi
-İBB Şehir Tiyatroları 29 Eylül'de perde açacak
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