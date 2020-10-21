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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ekim 2020

21 Ekim 2020 18:47

Reuters: Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir

Araştırma: Covid-19'u hafif geçirenlerin bulaştırma süresi yarıya düşüyor

Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, belirlenen risk grupları sıralanarak yapılacak

Buğra Kavuncu'dan 'FETÖ' iması yapan İyi Partili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı

CHP, sahte içkiden kaynaklanan ölümleri araştırmak için komisyon kurdu

Tahir Elçi davası 3 Mart'a ertelendi

Osman Kavala 18 Aralık'ta hâkim karşısına çıkacak

Mal varlığına el konulmasına karar verilen Can Dündar’ın itirazına ret

DİSK-AR raporu: Türkiye'de 2.6 milyon emekli ayda 763 TL ile yaşıyor

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