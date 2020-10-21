Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ekim 2020

21 Ekim 2020 18:47
Reuters: Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir
Araştırma: Covid-19'u hafif geçirenlerin bulaştırma süresi yarıya düşüyor
Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, belirlenen risk grupları sıralanarak yapılacak
Buğra Kavuncu'dan 'FETÖ' iması yapan İyi Partili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı
CHP, sahte içkiden kaynaklanan ölümleri araştırmak için komisyon kurdu
Tahir Elçi davası 3 Mart'a ertelendi
Osman Kavala 18 Aralık'ta hâkim karşısına çıkacak
Mal varlığına el konulmasına karar verilen Can Dündar’ın itirazına ret
DİSK-AR raporu: Türkiye'de 2.6 milyon emekli ayda 763 TL ile yaşıyor
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