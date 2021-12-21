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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Aralık 2021

21 Aralık 2021 18:06

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı 'TL Vadeli Mevduat' hesapları 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek

İş Bankası Genel Müdürü: Tedbirlerin açıklanması sonrası bu sabah itibariyle 1,75 milyar dolar bozduruldu

Türk Lirası kayıplarını geri topluyor

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