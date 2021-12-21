Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Aralık 2021

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur korumalı 'TL Vadeli Mevduat' hesapları 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek

İş Bankası Genel Müdürü: Tedbirlerin açıklanması sonrası bu sabah itibariyle 1,75 milyar dolar bozduruldu

Türk Lirası kayıplarını geri topluyor

Kulis: AKP’de faizin 2 puan daha düşebileceği konuşuluyor

Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 7'yi aştı; endeks ikinci kez devre kesti

Kılıçdaroğlu: Hazine'de olmayan bir parayla garanti verdiler, gizli faizin dik âlâsını uyguladılar; nass bunun neresinde?

Sektör temsilcileri akaryakıt fiyatlarında 'ciddi düşüş' bekliyor

Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu, silahlı çatışmada öldürüldü

Rusya: Doğu Ukrayna'ya ABD'li paralı askerler yerleştirildi; kimyasal bir bileşenle provokasyona hazırlanıyorlar

Suriyeli Hemdan’ı vuran polise “kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapis