Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Aralık 2020

Vali Yerlikaya: Geçen hafta İstanbul'da pozitif vaka sayısı yüzde 40 oranında azaldı

Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer ve BioNTech'in aşısına onay verdi

Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altındiş: Virüsler sürekli mutasyona uğrar; kötü bir etkisi kanıtlanmadı

MSB, asker sevkleriyle ilgili tarih değişikliğini açıkladı: 22-24 Aralık 2020 ve 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaparken fenalaştı; sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

Faik Öztrak: Osman Öcalan ile görüşen Cumhurbaşkanı danışmanı kim?

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası

AB'den Kavala'nın tutukluluğunun devamı kararına tepki: Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı taahhüdüne aykırı

Pınar Gültekin cinayetinde olay yerinde keşif yapılacak

1,5 ay önce tahliye olan gazeteci Müyesser Yıldız: Çıplak aramanın tanığıyım