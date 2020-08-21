Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ağustos 2020

-Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi

-Piyasa doğal gaz keşfine şüpheci baktı: Enerji hisseleri sert düştü

-Bakanı Albayrak: Karadeniz'deki keşifle ülkemizin gündeminden cari açık konusunu kaldıracağız

-Karadeniz'de doğal gaz keşfi açıklamasının ardından dolar yükselişe geçti, borsa endeksi geriliyor

-Eski BOTAŞ yöneticisi Aktürk: Rezerv, Türkiye'nin kış döneminde gaz ihtiyacının 20'de birini uzun süre karşılayabilir

-Libya UMH'den ateşkes çağrısı: Başbakan askeri operasyonları durdurma talimatı verdi

-Stajyerlerine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukatın 141 yıla kadar hapsi istendi

-Maliye kayıt dışıyla mücadele için sigara kağıdı ve makaronu anlık takibe alacak

-Ankara'da ikinci baronun kurulması için başvuru yapıldı

-Joe Biden, Demokrat Parti'nin başkan adayı olmayı kabul etti: "Aydınlığın müttefiki olacağım, karanlığın değil"