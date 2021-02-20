Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2021

Sağlık Bakanı Koca: Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz, süreç 1 Mart'ta başlayacak

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul kısıtlamaların azalmasına hazır

Normalleşmede ilk adım Bartın’da atılacak; yüz yüze eğitim 1 Mart’ta başlıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den CHP ve HDP'ye: Onların oylarının Allah belasını versin

HDP'den AKP'li Özhaseki'ye yanıt: Bela okuduğunuz halk, sandıkta selânızı okuyacak

Bahçeli: Anlaşılan HDP, CHP’ye yuva yapmış, PKK’nın kanlı demirbaş listesine kaydetmiştir

Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Kuran: Babamın oğlu gelse liyakat ve adaletten ödün vermem

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası

Türkiye bir kez daha dünyanın en fazla buğday ithal eden ülkesi oldu

Türkiye, Avrupa'da en çok Bitcoin ve kripto para kullanılan ülke