Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2021

20 Şubat 2021 18:00
Sağlık Bakanı Koca: Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz, süreç 1 Mart'ta başlayacak
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul kısıtlamaların azalmasına hazır
Normalleşmede ilk adım Bartın’da atılacak; yüz yüze eğitim 1 Mart’ta başlıyor
AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den CHP ve HDP'ye: Onların oylarının Allah belasını versin
HDP'den AKP'li Özhaseki'ye yanıt: Bela okuduğunuz halk, sandıkta selânızı okuyacak
Bahçeli: Anlaşılan HDP, CHP’ye yuva yapmış, PKK’nın kanlı demirbaş listesine kaydetmiştir
Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Kuran: Babamın oğlu gelse liyakat ve adaletten ödün vermem
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası
Türkiye bir kez daha dünyanın en fazla buğday ithal eden ülkesi oldu
Türkiye, Avrupa'da en çok Bitcoin ve kripto para kullanılan ülke
© Tüm hakları saklıdır.