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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2020

20 Şubat 2020 19:03

- AA: Türkiye destekli muhalifler İdlib'in güneyine operasyon başlattı

- MSB: İdlib'deki hava saldırısında 2 asker şehit oldu

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacaktır

- Rusya'dan 'İdlib' açıklaması: Türkiye, militanlara topçu desteği sağlıyor

- Bloomberg: Türkiye, ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep etti

- Almanya'da eğlence mekanlarına silahlı saldırı: 5'i Türk 11 kişi hayatını kaybetti

- Millî Eğitim Bakanı: Bu yıl 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak

- NATO'dan Türkçe paylaşım: Türkiye NATO'dur

- Erdoğan'dan AKP'li vekillere ‘azar’: En az 3 çocuk diyorum, tek çocukta kalıyorsunuz

- AKP'li belediyeler "Ödül aldık" dedi, UNESCO yalanladı: Öyle bir ödülümüz yok

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Koronavirüs nedeniyle eşini ve çocuğunu kaybetti, yayınladığı video ile sokağa...

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