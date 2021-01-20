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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2021

20 Ocak 2021 18:21

Türkiye'de Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti

Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı

Madrid'de bir binada şiddetli patlama: En az 2 kişi hayatını kaybetti

Bakan Selçuk: 15 Şubat'tan itibaren okulların daha yüksek bir kapasiteyle açılması noktasında kararlıyız

Akdeniz'de göçmen teknesi battı; en az 43 kişi hayatını kaybetti

Selçuk Özdağ’a saldıranların ifadelerinden: Araç plakalarını biz çıkarmadık

Davutoğlu, Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin Soylu’nun sözlerini yorumladı: Muhatap almam

Emekli Tuğgeneral Solmaztürk: TSK’nın silahlarını polisin kullanabilecek olması olağanüstü bir duruma hazırlık

TBMM Başkanı Şentop, Koronavirüs aşısı oldu

Galatasaray, 'Aslan gibi sponsor' adıyla bir bağış kampanyası başlattı

 

 

 

 

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10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmeye çalıştığı iddia edildi!...

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