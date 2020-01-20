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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

20 Ocak 2020 20:48

- Erdoğan'dan CHP'nin "FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın" önerisine yanıt: Ya CHP içinde ya İP’te ya HDP’de var

- Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik

- Türk Telekom'dan 'siber saldırı' açıklaması: Saat 18.45'te problemin tamamen sona erdi

- Maçoğlu: Haciz kararının büyük kısmı kaldırıldı, misafir ağırlama ve toplantı masraflarını cebimizden ödüyoruz

- Ümraniye'de Kuran kursundaki cinsel istismar davasında 3 sanığa toplamda 139 yıl hapis cezası

- Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu ortaya çıktı

- Nakşibendi Şeyhi Çevik'in katil zanlısı: Sosyal medya mesajları nedeniyle öldürdüm

- TEMA’nın kurucusu ‘Toprak Dede’ Hayrettin Karaca yaşamını yitirdi

- "Türkiye'de tüketilen biber, domates ve salatalıkların yüzde 15'i zehirli"

- "Saç ektirmek isteyenlerin bir numaralı durağı Türkiye"

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Çin İstanbul Başkonsolosu'ndan gazeteci Kübra Par'a 'hassasiyet' uyarısı: Ölenler rakam...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Malkoç'dan sığınmacılarla ilgili soru soran yabancı gazeteciye: Böyle...

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