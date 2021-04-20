Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Nisan 2021

20 Nisan 2021 18:17
AİHM kararı: Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ın açtığı davalar nedeniyle “ifade özgürlüğü hakkının” ihlal edildiği kararı kesinleşti
İçişleri Bakanlığı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği yönetimini görevden aldı
AİHM'nin Cumhuriyet davası kararı kesinleşti: Türkiye, hak ihlalleri nedeniyle 8 başvurucuya 16'şar bin Euro ödeyecek
AKP'den Meclis'e 'Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulsun' teklifi
Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, İletişim Fakültesi'ne de dekan olarak atandı
Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası devre dışı bırakılarak 128 milyar dolar arka kapıdan kodamanlara peşkeş çekildi, burunlarından fitil fitil getireceğim
Sancar: Kobani iddianamesinde elimize bir belge geçti, emniyetin savcıya nasıl talimat verdiğini gösteriyor
CHP'li Tanrıkulu, "128 milyar doları" bin 128 soruyla Lütfi Elvan'a sordu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ünal: Güney Afrika ve Brezilya mutasyonunda aşılardan kaçış var
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