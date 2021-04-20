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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Nisan 2021

20 Nisan 2021 18:17

AİHM kararı: Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ın açtığı davalar nedeniyle “ifade özgürlüğü hakkının” ihlal edildiği kararı kesinleşti

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği yönetimini görevden aldı

AİHM'nin Cumhuriyet davası kararı kesinleşti: Türkiye, hak ihlalleri nedeniyle 8 başvurucuya 16'şar bin Euro ödeyecek

AKP'den Meclis'e 'Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulsun' teklifi

Ticaret Bakanlığı, Bakan Pekcan'ın şirketinden dezenfektan alındığını doğruladı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, İletişim Fakültesi'ne de dekan olarak atandı

Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası devre dışı bırakılarak 128 milyar dolar arka kapıdan kodamanlara peşkeş çekildi, burunlarından fitil fitil getireceğim

Sancar: Kobani iddianamesinde elimize bir belge geçti, emniyetin savcıya nasıl talimat verdiğini gösteriyor

CHP'li Tanrıkulu, "128 milyar doları" bin 128 soruyla Lütfi Elvan'a sordu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Ünal: Güney Afrika ve Brezilya mutasyonunda aşılardan kaçış var

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Şarkıcı Aynur Aydın, köpeğe tecavüz eden kişinin serbest bırakılmasına gözyaşları...

Sedat Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşioğlu ile yaptığı...

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