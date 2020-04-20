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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Nisan 2020

20 Nisan 2020 20:01

23-26 Nisan tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Dünya genelinde 2.4 milyondan fazla vaka; 170 bine yakın ölüm

İstanbul Tabip Odası: İstanbul’da enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 2 bine yaklaştı

Erdoğan: Hükûmete geldiğimizde doğru dürüst ambulans yoktu; sağlıkta destan yazdık

Bahçeli: CHP, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamaların altında kalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın market projesine hileli gıdadan 15 kez ceza alan Yavuz Mehmet Bulut atandı

Fahrettin Altun’un 258 liraya kiraladığı Vakıflar'a ait arazi haberine erişim engeli

Can Yayınları, Hürriyet Gazetesi'nin 'parayla röportaj' tarifesi hazırladığını duyurdu

Petrol, sudan daha ucuz; litre fiyatı 48 kuruşa kadar indi!

Çalışanlarını ücretsiz izne çıkaran Victoria Beckham'a tepki: Gücün parti vermeye yetiyor

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayın kazası | Muhabir:...

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