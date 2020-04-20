Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Nisan 2020

20 Nisan 2020 20:01
23-26 Nisan tarihleri arasında 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Dünya genelinde 2.4 milyondan fazla vaka; 170 bine yakın ölüm
İstanbul Tabip Odası: İstanbul’da enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 2 bine yaklaştı
Erdoğan: Hükûmete geldiğimizde doğru dürüst ambulans yoktu; sağlıkta destan yazdık
Bahçeli: CHP, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamaların altında kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın market projesine hileli gıdadan 15 kez ceza alan Yavuz Mehmet Bulut atandı
Fahrettin Altun’un 258 liraya kiraladığı Vakıflar'a ait arazi haberine erişim engeli
Can Yayınları, Hürriyet Gazetesi'nin 'parayla röportaj' tarifesi hazırladığını duyurdu
Petrol, sudan daha ucuz; litre fiyatı 48 kuruşa kadar indi!
Çalışanlarını ücretsiz izne çıkaran Victoria Beckham'a tepki: Gücün parti vermeye yetiyor
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