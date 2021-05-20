Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Mayıs 2021

20 Mayıs 2021 20:24
Bakan Koca: Günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü; BioNTech ile 120 milyon dozluk anlaşma yapıldı
Akşener'in İkizdere ve Çayeli ziyaretinde gerginlik: Esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrıldı
Kılıçdaroğlu: Meral Hanım’a Rize’de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak
Çavuşoğlu: Bu saldırgan eylemler savaş suçu teşkil etmektedir
Erdoğan'dan Akşener'e 250 bin liralık manevi tazminat davası
Akşener’den Erdoğan’ın açtığı tazminat davasına: Helal paraya ihtiyaç duyduğunda bana mahkeme açıyor
Sedat Peker'den 6. video; "Soylu, İbrahim Kalın'ı takip ettiriyor"
Prof. Dr. Sakarya: Eylül ayına kadar toplumun yüzde 75’i aşılanmazsa, kasım-aralık ayları kâbus olacak
Yeniden görülen Man Adası davası: Kılıçdaroğlu'nun 142 bin lira tazminat ödemesine karar verildi
Peker'den Demirören'e: AKP'li vekil rica etti, Hürriyet gazetesini ben bastırttım, senin oturduğun koltukta benim emeğim var
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