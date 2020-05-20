Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Mayıs 2020

20 Mayıs 2020 19:42
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti; 972 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Kurallara uyulursa salgında 2.dalga beklemiyoruz; seyahatlerde HES kodu uygulanacak
Dünya genelinde Covid- 19 vaka sayısı 5 milyona, can kayıpları da 325 bine yaklaştı
Hakim ve savcı atamaları kura töreninde Erdoğan’ın uyarısına Bakan Gül’den yanıt: Düzeltiyoruz efendim
İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusu
'Ölüm listesi' hazırlayan Sevda Noyan ifade verdi
Ankara’da 'kayyım' açıklamasına 'ters kelepçeli' müdahale: HDP Ankara İl Başkanı dahil 8 gözaltı
TFF Başkanı Özdemir: 18 kulübün desteğiyle Süper Lig'e 12 Haziran'da başlama kararı aldık
Bakan Albayrak: Stratejik ve üretim imkânı bulunmayan ürünler hariç, ithalat kolay olmayacak
Greenpeace: Türkiye'nin AB'den plastik atık ithalatı 17 yılda 173 kat arttı
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