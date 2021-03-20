Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Mart 2021

Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ayrıldı!

Merkez Bankası'na 20 ayda dördüncü başkan; Naci Ağbal dört ay sonra görevden alındı, Şahap Kavcıoğlu atandı!

Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı eylemde: Sözleşmeyi geri çektirmeyeceğiz

Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz

Kılıçdaroğlu: İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek; İstanbul Sözleşmesi geri gelecek!

AB'den Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepkiler: "Bu mevcut Türkiye hükûmetinin gerçek yüzü"

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kanal İstanbul'a devlet garantisi verildi

İBB'den mülkiyeti elinden alınan Gezi Parkı'na ilişkin açıklama: Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

İstanbul Newroz'unda Yenikapı'daydı: "Bizi hiç bir şey yolumuzdan alı koyamaz"

Bahçeli'den 11. Cumhurbaşkanı Gül'e: Çok üzüldüyse HDP veya CHP'ye katılması isabetli olur