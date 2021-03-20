Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Mart 2021

20 Mart 2021 18:42
Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ayrıldı!
Merkez Bankası'na 20 ayda dördüncü başkan; Naci Ağbal dört ay sonra görevden alındı, Şahap Kavcıoğlu atandı!
Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı eylemde: Sözleşmeyi geri çektirmeyeceğiz
Adalet Bakanı Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz
Kılıçdaroğlu: İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek; İstanbul Sözleşmesi geri gelecek!
AB'den Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepkiler: "Bu mevcut Türkiye hükûmetinin gerçek yüzü"
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kanal İstanbul'a devlet garantisi verildi
İBB'den mülkiyeti elinden alınan Gezi Parkı'na ilişkin açıklama: Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz
İstanbul Newroz'unda Yenikapı'daydı: "Bizi hiç bir şey yolumuzdan alı koyamaz"
Bahçeli'den 11. Cumhurbaşkanı Gül'e: Çok üzüldüyse HDP veya CHP'ye katılması isabetli olur
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