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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Mart 2020

20 Mart 2020 18:50

-Koronavirüs sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu

-Adalet Bakanı: Cezaevlerinde Koronavirüs tedbiri alındı; tahliyeler meselesi Meclis'in takdiriyle yürürlüğe girecektir

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya çapında 10 binden fazla insan hayatını kaybetti

-Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'e karşı dünyada 20 aşı geliştirildi; testlere başlandı

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Belediyeler su kesintisi uygulayamayacak, faaliyeti durdurulan iş yerlerinin kira ödemesi ertelenecek

-BEDAŞ dün duyurduğu İstanbul'un Avrupa yakasında planlı elektrik kesintilerini ertelediğini açıkladı

-Koronavirüs nedeniyle evlere kapanıldı; İstanbul'da hava kirliliği azaldı

-Gazeteci-yazar Enver Aysever’e sosyal medyada paylaştığı karikatür nedeniyle soruşturma

-Hukuk mahkemeleri paketinden: Elektronik duruşma geliyor, avukatlar ofislerinden davalara katılabilecek

-Benzinin litre fiyatına 4 kuruş, motorinin litre fiyatına 11 kuruş zam yapıldı

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