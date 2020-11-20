Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Kasım 2020

Bakan Koca: Sokağa çıkma sınırlaması; cumartesi saat 20.00'den pazar saat 10.00'a, pazar günü 20.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar

İçişleri Bakanlığı: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için cuma namazı istisnası uygulanacak

TTB: Günlük pozitif vaka sayısı 50 bine yaklaştı, her 10 dakikada bir kişi yaşamını yitiriyor

Oxford: Koronavirüs'e yakalananların çoğu en az altı ay bağışıklığa sahip oluyor

Fransa: Kısıtlamalar sayesinde Koronavirüs'te ikinci dalganın pik noktasını atlattık

AB'nin Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısında doz başına ödeyeceği fiyat: 15.5 Euro

Bakan Elvan: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası'na aittir

Erdoğan'dan faiz yorumu: Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız

Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya "Dava arkadaşım" diyen Bahçeliye tepki: Bu tablo, belli odakların devleti yönlendirdiğini açıkça gösteriyor

MSB: Askerlik sevk tarihleri ertelendi