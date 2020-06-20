T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Haziran 2020

20 Haziran 2020 18:50

Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına sokmaya hiç olmadığımız kadar yakınız

Barolar 'Savunma Yürüşü' ile Ankara'ya yürüyor: Adalete yürüyüş bizi yormaz

'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü'nü" tamamlayan HDP, muhalefet güçlerine birliktelik çağrısı yaptı

Prof. Ceyhan: Toplu taşıma araçlarının getirdiği hava akımı bulaş riski oluşturabilir

DİSK-AR: Covid-19 döneminde kadın işsizlik oranı yüzde 45,3 oldu

Bakan Akar, Türkiye donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasını yalanladı

20 Haziran Dünya Mülteci Günü: "Türkiye'deki mültecilerin yüzde 70'i pandemi sürecinde işini kaybetti"

Kurulan şirket sayısı yıllık yüzde 48 düştü

Emniyetten, "Bekçiler bekar kadınların evlerini gözetleme yetkisini sahip oldu" iddiasına suç duyurusu

Galatasaray’ın borcu açıklandı: 1 milyar 656 milyon TL

ETİKETLER

gündemekonomisiyaseterdoğandisk-arcovid-19dünya mülteci günü20 haziran 2020bekçi yasasıemniyetbarlar birliğihulusi akar20 haziran 2020gs

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Ağustos 2020

Trump'ın rakamları farklı yorumlaması gazeteciliğe çarptı

Adalar'a ulaşma 'maratonu'

Neptün Soyer, Atatürk ve Latife Hanım'ın nikahının kıyıldığı odadan seslendi: İstanbul Sözleşmesi yaşatır

Ülkeler, Koronavirüs sürecinde insan hakları sınavını nasıl veriyor?

Vatandaşın canlı yayında "Fiyatlar nasıl?" sorusuna yanıtı gündem oldu: Gidiciler, gidici!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Tezkan: Korona bayram etti, bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz...

Arabalı yolcu feribotu yüzlerce yolcusu ile denizin ortasında mahsur kaldı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Beşiktaş-Fenerbahçe arasında yılın takası...

Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerine denetim: İngilizce tabelalar ayıklanacak...

50 milyon Euro yatırım yapıldığı söylenen Milli Piyango ilk günden...

Firmalar açıklamaya başladı; işte sıfır otomobil fiyatları...

Temmuz ayı enflasyon rakamları beklentinin altında kaldı: Yıllık bazda yüzde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Tezkan: Korona bayram etti, bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz...

Arabalı yolcu feribotu yüzlerce yolcusu ile denizin ortasında mahsur kaldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24