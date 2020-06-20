Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Haziran 2020

Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına sokmaya hiç olmadığımız kadar yakınız

Barolar 'Savunma Yürüşü' ile Ankara'ya yürüyor: Adalete yürüyüş bizi yormaz

'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü'nü" tamamlayan HDP, muhalefet güçlerine birliktelik çağrısı yaptı

Prof. Ceyhan: Toplu taşıma araçlarının getirdiği hava akımı bulaş riski oluşturabilir

DİSK-AR: Covid-19 döneminde kadın işsizlik oranı yüzde 45,3 oldu

Bakan Akar, Türkiye donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasını yalanladı

20 Haziran Dünya Mülteci Günü: "Türkiye'deki mültecilerin yüzde 70'i pandemi sürecinde işini kaybetti"

Kurulan şirket sayısı yıllık yüzde 48 düştü

Emniyetten, "Bekçiler bekar kadınların evlerini gözetleme yetkisini sahip oldu" iddiasına suç duyurusu

Galatasaray’ın borcu açıklandı: 1 milyar 656 milyon TL