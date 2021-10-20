Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ekim 2021

Kılıçdaroğlu ile Akşener görüştü: "Türkiye’nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesi lazım"

AKP’li Şamil Tayyar’dan Bülent Arınç’a: Liderine güvenmiyorsan AK Parti’de niye duruyorsun?

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Sedat Peker'in 'basın sözcüsü' Emre Olur: Halil Falyalı'nın çektiği şantaj kasetleri elimizde

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HDP’li Paylan: 2022 bütçe görüşmelerine halkın katılması için Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdik