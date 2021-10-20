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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ekim 2021

20 Ekim 2021 18:42

Motorinden sonra LPG'ye de zam geldi: 22 kuruş

Faiz indiriminin olmaması ihtimaline karşı pozisyonlar kapatıldı; dolar 9.23 TL’ye indi

Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili sanık Mehmet Altun hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Akşener'den tezkere açıklaması: Eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla "evet" oyu vereceğiz

Kılıçdaroğlu ile Akşener görüştü: "Türkiye’nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesi lazım"

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Kılıçdaroğlu: İmamoğlu geziler için benden izin aldı

Sedat Peker'in 'basın sözcüsü' Emre Olur: Halil Falyalı'nın çektiği şantaj kasetleri elimizde

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