Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ekim 2020

Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Esas gayesi İslam ile ve Müslümanlar ile hesaplaşmak

Kılıçdaroğlu: Adaleti katleden adamın adı Akın Gürlek’tir, yeni Zekeriya Öz’dür

Özdağ'ın FETÖ'cü imasında bulunduğu Kavuncu: İtibar suikasti yapanlar bedelini en ağır şekilde ödeyecektir

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