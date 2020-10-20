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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ekim 2020

20 Ekim 2020 18:35

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Kılıçdaroğlu: Adaleti katleden adamın adı Akın Gürlek’tir, yeni Zekeriya Öz’dür

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Canlı yayında izleyicisinin teklifini kabul etti, kız arkadaşının ölümüne...

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