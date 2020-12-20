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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Aralık 2020

20 Aralık 2020 18:14

DSÖ'den tespit edilen mutasyona uğramış Koronavirüs hakkında açıklama: Britanyalı yetkililerle yakın temas hâlindeyiz

Hollanda İngiltere'den gelen yolculara uçuş yasağı getirdi, yeni mutasyon Belçika'da da görüldü

HaberTürk yazarı Sarıkaya: Çin'den ilk gönderimde belirtildiği gibi 10 milyon değil 3 milyon doz aşı gelecek

TTB duyurdu: 8 sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Fatih Altaylı: Pek çok kişiye 'el altından' aşı yapıldığını biliyor, duyuyoruz

Alevi derneklerinden CHP'nin Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’e ziyaretine tepki: Kınıyor ve açıklama bekliyoruz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kaftancıoğlu'nun 'Halkın bütçesi' mesajı için "Darbe ve kalkışma iması" dedi

İmamoğlu'dan Sayıştay'a tepki: Anneler, çocuklar, gençler müsterih olsun

Gaziantep'teki hastane yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi

Göztepe'de 4 isim daha Koronavirüs'e yakalandı

 

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