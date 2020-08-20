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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ağustos 2020

20 Ağustos 2020 18:17

Anket: 26 ilde yapılan araştırmada 'Erdoğan'a oy vermem' diyenlerin oranı daha yüksek çıktı

Erdoğan: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik, ideolojik belediyecilik yeniden hortladı

Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 1.2 milyar dolar azaldı, 45.4 milyar dolara indi

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve tüm üyeler istifa etti

Beyaz Saray'ın eski başstratejisti Steve Bannon, dolandırıcılık suçundan tutuklandı

Rusya, potansiyel Koronavirüs aşısı için 40 bin kişiyi test edecek

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı istifa etti

Hasan Bülent Kahraman: İBB'deki danışmanlık görevinden öznel nedenlerle istifa ettim

Maske takmadığı için bir kadına sert müdahalede bulunarak gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

GATA başhekim yardımcısı erkeklere 'boşanmak yerine ikinci eş alın' çağrısı...

"Boşanmak yerine ikinci eş alın" diyen GATA Başhekim Yardımcısı 5...

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