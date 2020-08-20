Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ağustos 2020

20 Ağustos 2020 18:17
Anket: 26 ilde yapılan araştırmada 'Erdoğan'a oy vermem' diyenlerin oranı daha yüksek çıktı
Erdoğan: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik, ideolojik belediyecilik yeniden hortladı
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 1.2 milyar dolar azaldı, 45.4 milyar dolara indi
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve tüm üyeler istifa etti
Beyaz Saray'ın eski başstratejisti Steve Bannon, dolandırıcılık suçundan tutuklandı
Rusya, potansiyel Koronavirüs aşısı için 40 bin kişiyi test edecek
Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı istifa etti
Hasan Bülent Kahraman: İBB'deki danışmanlık görevinden öznel nedenlerle istifa ettim
Maske takmadığı için bir kadına sert müdahalede bulunarak gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma
© Tüm hakları saklıdır.