Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Temmuz 2020

02 Temmuz 2020 19:13
Britanya, Türkiye'nin de dahil olduğu 75 ülkeye uçuş yasağını kaldırıyor
AB dışişleri bakanları Türkiye için toplanıyor; Fransa 'yaptırım' talep ediyor
Ankara Valiliği "Covid-19" sebebiyle baroların Büyük Savunma Mitingi öncesinde eylemleri yasakladı!
AKP'li Bülent Turan: AK Parti grubu, tüm kararlığıyla baro teklifinin arkasında
Ali Babacan: Varlık Fonu'nu kapatacağız, hiçbir denetime tabi olmayan bir kara delik
Evinin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu
Temel Karamollaoğlu: Madımak Hadisesi'nin aydınlatılması için bir komisyon kurulmalı
Madımak'taki askerlerden Mesut Figançiçek: Götürülüş sebebimiz belki de sadece izlemekti
TBMM'de Netflix'e erişim engeli
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, TikTok hakkında inceleme başlattı
Fatmanur Altun'dan Biden'ın açıklamaları sonrası 'Atatürkçülere, Erdoğan'ın liderliği altında kenetlenme'...
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