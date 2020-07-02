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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Temmuz 2020

02 Temmuz 2020 19:13

Britanya, Türkiye'nin de dahil olduğu 75 ülkeye uçuş yasağını kaldırıyor

AB dışişleri bakanları Türkiye için toplanıyor; Fransa 'yaptırım' talep ediyor

Ankara Valiliği "Covid-19" sebebiyle baroların Büyük Savunma Mitingi öncesinde eylemleri yasakladı!

AKP'li Bülent Turan: AK Parti grubu, tüm kararlığıyla baro teklifinin arkasında

Ali Babacan: Varlık Fonu'nu kapatacağız, hiçbir denetime tabi olmayan bir kara delik

Evinin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedeni bulundu

Temel Karamollaoğlu: Madımak Hadisesi'nin aydınlatılması için bir komisyon kurulmalı

Madımak'taki askerlerden Mesut Figançiçek: Götürülüş sebebimiz belki de sadece izlemekti

TBMM'de Netflix'e erişim engeli

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, TikTok hakkında inceleme başlattı

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