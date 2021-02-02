Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Şubat 2021

02 Şubat 2021 19:54
Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için toplanan gruba polis müdahalesi
Ankara'da Boğaziçi'ne destek eylemine polis müdahalesi: 69 kişi gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesi çevresinde otobüs durağında bekleyen öğrenciler gözaltına alındı
Gözaltına alınan Boğaziçi öğrencisi: Polis, açılan başörtümü örtmeme izin vermedi
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