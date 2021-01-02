Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ocak 2021

02 Ocak 2021 17:41
Erdoğan: Ayasofya'nın ibadete açılması ve başörtüsü hazımsızlığı; habis zihniyetin yansımasıdır
Somali'de Türk şirketinin şantiyesine intihar saldırısı: 2'si Türk, 5 kişi hayatını kaybetti
Süleyman Soylu: Kadın cinayetleri 2020 yılında yüzde 21 düştü
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: 2020'de en az 300 kadın öldürüldü
33 ilde düzenlenen operasyonlarda dini istismar ettikleri gerekçesiyle 267 kişi gözaltına alındı
BM: İran, yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmeyi planlıyor
Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu oldu
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan Koronavirüs'ü anlattı: Paniğe kapılmamıza gerek yok
Prof. Kayıhan Pala: Bursa ülke olsa Koronavirüs ölümlerinde Belçika'dan sonra ikinciydi
Pandemiye rağmen 2020'de yolcu uçağı kazalarında ölenlerin sayısı arttı
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