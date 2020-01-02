Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ocak 2020

02 Ocak 2020 18:50
-Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere 184 ret oyuna karşı 325 kabul oy ile kabul edildi
-Libya'ya asker gönderilmesine 'evet' diyen Saadet Partisi'nden Meclis'te tezkereye destek çıkmadı
-Kemal Kılıçdaroğlu: Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalı
-Selahattin Demirtaş: Libya'ya asker gönderilmesi Türkiye'nin yararına olmayacak
-Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona erecek
-İçişleri Bakanlığı: Eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı
-İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerin yemek zammı protestosuna coplu müdahale
-Dünya Sağlık Örgütü: Her hafta kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz
-Sigara içenler, bıraktıktan sonra bile sigara içmeyenlere kıyasla daha fazla ağrı hissediyor
-Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık hizmetinden yararlanamayacak
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