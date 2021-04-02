Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Nisan 2021

02 Nisan 2021 18:07
-AKP'li Hayati Yazıcı: Türkiye'nin seçimi yenilemesini gerektirecek herhangi bir neden yok
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-Akşener'den "üçüncü bir ittifak arayışı" iddialarına yanıt geldi
-Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması
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-Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanı Şentop'a: 'Koltuğumu Erdoğan'a borçluyum, öl derse ölürüm' diyor
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