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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Nisan 2021

02 Nisan 2021 18:07

-AKP'li Hayati Yazıcı: Türkiye'nin seçimi yenilemesini gerektirecek herhangi bir neden yok

-Demirtaş: Öyle tahmin ediyorum ki iktidar, bazı muhalefet partileri ile el altından yeni anayasa için parlamenter sisteme dönüş dahil bazı pazarlıklar yapıyor

-Akşener'den "üçüncü bir ittifak arayışı" iddialarına yanıt geldi

-Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

-ABD, İran ile dolaylı görüşmelere başlıyor

-Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanı Şentop'a: 'Koltuğumu Erdoğan'a borçluyum, öl derse ölürüm' diyor

-KONDA araştırmasından çarpıcı sonuç: Toplumun yüzde 67'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini haklı buluyor

-DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Kısa çalışma ödeneğinin sonlanması işsizliği büyütecek

-Diyarbakır Tabip Odası: Vaka sayısında 4-5 katlık bir artış var

-Türkiye'de BioNTech aşılaması başladı

bir bakışta bugünt24gündem özet02.04.2021

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