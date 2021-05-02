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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Mayıs 2021

02 Mayıs 2021 18:38

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Hedeflenen gruplar aşılanırsa 29 Ekim'de rahatlarız

İçişleri Bakanlığı: 2 milyon 52 bin kişi 'çalışma muafiyet izni belgesi' aldı

Türkiye gazetesi: Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir

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RTÜK üyesi Taşcı: RTÜK Başkanı TV yöneticilerine özel hattan “lebaleb” görüntüleri kullanmamaları talimatı gönderdi

CHP'li belediyelerden valiliklere yalanlama: Alkol yasağı kararında imzamız yok

CHP'li Çakırözer: Emniyetin genelgesi ilk günden basın özgürlüğünü kısıtladı

MASAK, uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu’nun mal varlığını araştırıyor

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır

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