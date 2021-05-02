Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Mayıs 2021

02 Mayıs 2021 18:38
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Hedeflenen gruplar aşılanırsa 29 Ekim'de rahatlarız
İçişleri Bakanlığı: 2 milyon 52 bin kişi 'çalışma muafiyet izni belgesi' aldı
Türkiye gazetesi: Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
Erdoğan, tam kısıtlamada kalabalık bir grupla Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı
RTÜK üyesi Taşcı: RTÜK Başkanı TV yöneticilerine özel hattan “lebaleb” görüntüleri kullanmamaları talimatı gönderdi
CHP'li belediyelerden valiliklere yalanlama: Alkol yasağı kararında imzamız yok
CHP'li Çakırözer: Emniyetin genelgesi ilk günden basın özgürlüğünü kısıtladı
MASAK, uyuşturucu kullandığı görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu’nun mal varlığını araştırıyor
Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır
Koronavirüs'ün ilk tespit edildiği Vuhan'da binlerce kişi müzik festivali için bir araya geldi
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