Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Mart 2021

Erdoğan, '9 amaç, 50 hedef' içeren İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı

Kılıçdaroğlu: Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede milletvekilinin dokunulmazlık dışında bir güvencesi yok

Yargıtay'dan HDP'ye inceleme!

AKP Grup Başkanvekili Özkan: Milletimiz nezdinde HDP'yi kapatacağız

Bahçeli: CHP yanlıştadır, İP yanlış ata oynamıştır; HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır

Sancar'dan Bahçeli'ye: HDP, eninde sonunda bu ülkenin yönetimine ortak olacak

Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl hapis istendi

Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darp eden şüpheli ve iş yerine saldıran kardeşi tutuklandı

ABD ve AB'den Rusya'ya Navalni yaptırımı

Fenerbahçe’nin kullandığı sloganının kullanılmaması yönünde ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verildi