Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Mart 2021

02 Mart 2021 19:20
Erdoğan, '9 amaç, 50 hedef' içeren İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı
Kılıçdaroğlu: Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede milletvekilinin dokunulmazlık dışında bir güvencesi yok
Yargıtay'dan HDP'ye inceleme!
AKP Grup Başkanvekili Özkan: Milletimiz nezdinde HDP'yi kapatacağız
Bahçeli: CHP yanlıştadır, İP yanlış ata oynamıştır; HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır
Sancar'dan Bahçeli'ye: HDP, eninde sonunda bu ülkenin yönetimine ortak olacak
Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl hapis istendi
Çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle çalışanı darp eden şüpheli ve iş yerine saldıran kardeşi tutuklandı
ABD ve AB'den Rusya'ya Navalni yaptırımı
Fenerbahçe’nin kullandığı sloganının kullanılmaması yönünde ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verildi
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