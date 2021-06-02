Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Haziran 2021

02 Haziran 2021 19:55
Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak
Atilla Peker adli kontrolle serbest bırakıldı
CHP'nin "devlet-mafya-siyaset ilişkileri araştırılsın" önerisi AKP ve MHP oyları ile reddedildi
Sedat Peker: Bu pazar para alan milletvekilini, pammıköreni ve Süslü Sülüman'ı kibrit kutusuna sokacağım
Bakan Koca: Yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek
Kılıçdaroğlu sorusunu yineledi: Ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim; '128 milyar dolar'da tık yoktu bunda da yok
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı
İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu hakkında FETÖ'den takipsizlik kararı
İmamoğlu'nun "uyanık" diye işaret ettiği Adem Atmaca: Araziyi alış maliyetimin düşük olması, bunu ucuza satmam anlamına gelmez
TFF açıkladı; önümüzdeki sezon takımlar, sahada en fazla 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek
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