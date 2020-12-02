Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Aralık 2020

Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısında yeni gelişme: 2-8 derece arasında 6 saate kadar dayanabilecek

Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısı Britanya'dan kullanım onayı aldı

Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast hazırlığı' iddiasıyla ilgili açıklama: Böyle bir girişim söz konusu değil

İmamoğlu, 'suikast hazırlığı' ile ilgili konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Politico: Pompeo son NATO toplantısında Çavuşoğlu ile tartıştı; taraflar birbirini suçladı

AİHM, Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı

Kasım ayında 29 kadın cinayeti işlendi, 10 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu

RTÜK’ten HaberTürk’e beş kez program durdurma ve para cezası

İstiklal Caddesi için kişi sınırlaması getirildi: En fazla 7 bin kişi bulunabilecek