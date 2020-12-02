Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Aralık 2020

02 Aralık 2020 18:38
Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısında yeni gelişme: 2-8 derece arasında 6 saate kadar dayanabilecek
Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısı Britanya'dan kullanım onayı aldı
Soylu'dan 'İmamoğlu'na suikast hazırlığı' iddiasıyla ilgili açıklama: Böyle bir girişim söz konusu değil
İmamoğlu, 'suikast hazırlığı' ile ilgili konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı
Politico: Pompeo son NATO toplantısında Çavuşoğlu ile tartıştı; taraflar birbirini suçladı
AİHM, Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı
Kasım ayında 29 kadın cinayeti işlendi, 10 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu
RTÜK’ten HaberTürk’e beş kez program durdurma ve para cezası
İstiklal Caddesi için kişi sınırlaması getirildi: En fazla 7 bin kişi bulunabilecek
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