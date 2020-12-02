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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Aralık 2020

02 Aralık 2020 18:38

Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısında yeni gelişme: 2-8 derece arasında 6 saate kadar dayanabilecek

Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısı Britanya'dan kullanım onayı aldı

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17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

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