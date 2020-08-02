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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ağustos 2020

02 Ağustos 2020 18:34

Yeni parti kuracağı iddia edilen İnce: Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım

Sağlık Bakanı'dan tatilcilere uyarı: Birinci dalga sahillere indi

Erdoğan'dan 'psikoloji eğitimi' için rapor talimatı

Bakan Pakdemirli yangın söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi: Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor

Araştırma: Üniversite mezunlarının yüzde 42'si iş bulamıyor

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Koronavirüs döneminde 32 bin 232 kişi daha milyoner oldu

TFF: '21 takım' kararına Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talep değerlendirerek karar verilmiştir

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esenler Belediyesi'nde çalıştığı öne sürülen 'cinci hoca' ile ilgili belediye...

Rant kapısı kapanan değnekçiler iş yerini bastı...

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