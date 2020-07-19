Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Temmuz 2020

Soylu'dan Metiner'e 'Bakara Suresi'yle yanıt: Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır

Metiner'den Soylu'ya: AKP'yi ve Reis’i bu şekilde savunmamdan rahatsızlık duyanlar bilsinler ki biz evin oğluyuz

Türkiye, Koronavirüs nedeniyle İran ve Afganistan'a uçuşları askıya aldı

Araştırma: Altı farklı grup Covid-19 hastası var

Davutoğlu: Anadolu'ya çıkarım ve sadece ‘Esselamun Aleyküm’ derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış: Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim

Ağrı DSYB Başkanı Nizamettin Şahin, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahil olduğu davada gazeteci Mehmet Baransu’ya 19.5 yıl hapis cezası verildi

Mısır Müftüsü'nden Ayasofya çıkışı: Camiye dönüştürülmesi kabul edilemez

Nagehan Alçı'dan eşine: Rasim'in benim adımı kullanarak yazdıklarını asla kabul etmiyorum!