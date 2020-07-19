Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Temmuz 2020

19 Temmuz 2020 18:28
Soylu'dan Metiner'e 'Bakara Suresi'yle yanıt: Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap da vardır
Metiner'den Soylu'ya: AKP'yi ve Reis’i bu şekilde savunmamdan rahatsızlık duyanlar bilsinler ki biz evin oğluyuz
Türkiye, Koronavirüs nedeniyle İran ve Afganistan'a uçuşları askıya aldı
Araştırma: Altı farklı grup Covid-19 hastası var
Davutoğlu: Anadolu'ya çıkarım ve sadece ‘Esselamun Aleyküm’ derim, bütün Anadolu’yu ayağa kaldırırım
Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış: Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim
Ağrı DSYB Başkanı Nizamettin Şahin, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahil olduğu davada gazeteci Mehmet Baransu’ya 19.5 yıl hapis cezası verildi
Mısır Müftüsü'nden Ayasofya çıkışı: Camiye dönüştürülmesi kabul edilemez
Nagehan Alçı'dan eşine: Rasim'in benim adımı kullanarak yazdıklarını asla kabul etmiyorum!
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